Romain Gavras : "Athena, c'est l'étincelle d'un embrasement qui n'est pas encore arrivé dans les banlieues"

Le propos du film est-il pour vous universel ? Cette banlieue qui explose, elle pourrait exister ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud… Dans plein de régions du monde, non ?

Bien sûr. Avec Ladj Ly, on s’est appliqué à ne pas être dans le fait divers franco-français et à être dans une dimension plus large, plus internationale et presque plus intemporelle. C’est aussi pour ça qu’on l’a construit comme une tragédie grecque. Ça part d’une colère, d’une rage intime, qui va déborder sur la cité, au sens grec du terme, et par extension sur la nation hors champ. On a aussi pensé ce caractère intemporel d’un point de vue visuel, avec par exemple ces créneaux de château fort qui peuvent donner l’impression que le film se déroule dans les temps médiévaux.

D’emblée, Athena donne l’impression d’être le prolongement des Misérables. Le film de Ladj Ly se terminait par un affrontement entre les jeunes et la police. Chez vous, c’est le point de départ de l’action…

Avec Ladj, on fait partie d’une bande qui se connaît depuis l’adolescence. On s’entraide dans la fabrication de films, de reportages, de courts-métrages. Et on est toujours plus ou moins en réponse les uns par rapport aux autres. L’idée avec Athena, c’était de partir de l’émeute d’après. L’étincelle d’un embrasement qui n’est pas arrivé encore et qui pourrait mener malheureusement à un début de guerre civile. Il y a donc forcément un lien de parenté parce que nous sommes proches. Mais c’était plus de l’ordre de l’inconscient.