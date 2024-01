Sandra Hüller dans "La Zone d'intérêt" : "J'éprouve une haine profonde pour mon personnage"

Nommée aux Oscars et aux César pour "Anatomie d’une chute", Sandra Hüller est ce mercredi à l’affiche de "La Zone d’intérêt" de Jonathan Glazer. Dans cette adaptation glaçante du roman de Martin Amis, elle incarne Hedwig Höss, l’épouse du commandant d’Auschwitz. Une expérience aussi forte que dérangeante que la comédienne allemande a raconté sans tabou à TF1info.

Ses fans l’ont surnommé la "reine de Cannes". Et pour cause ! Star de la Palme d’or 2023 Anatomie d’une chute, Sandra Hüller était également la vedette de La Zone d’intérêt, désigné Grand Prix du jury. En salles ce mercredi en France, ce film du réalisateur britannique Jonathan Glazer relate le quotidien de la famille de Rudolf Höss, le commandant du camp d’extermination d’Auschwitz. Librement inspiré du roman de Martin Amis, il montre comment ce haut responsable nazi et son épouse Hedwig ont élevé leurs enfants dans une propriété adossée aux camps de la mort. Tourné à Auschwitz même à l’été 2021, ce drame stupéfiant a durablement marqué la comédienne qui s’est confiée à TF1info il y a quelques jours à Paris…

Comment Jonathan Glazer vous a-t-il convaincu de jouer cette femme ?

Sandra Hüller : Il m’a davantage présenté un projet qu’un rôle. Il m’a expliqué les doutes qu’il pouvait avoir et il se trouve qu’ils correspondaient aux doutes que j’avais moi. Je voulais bien faire partie de ce projet. Mais je ne voulais pas cacher la haine profonde que j'éprouve pour cette femme. S’il était d’accord, alors on pouvait être partenaires sur ce film. Faire un film sur l’Holocauste, c’est déjà forcément risqué. On peut tomber dans le kitsch ou livrer une fausse représentation de la réalité. Parfois certains réalisateurs utilisent l’Holocauste comme une toile de fond pour une jolie petite histoire dramatique. Moi je ne voulais pas faire ça. Et Jonathan non plus. Il voulait aller au cœur de la vie de ces gens. Et je crois que nous y sommes parvenus.

J'ai voulu rendre cette femme aussi stupide, ennuyeuse, creuse et ignorante que possible Sandra Hüller

Avez-vous fait des recherches sur votre personnage ?

Aucune recherche, non. J’ai joué ce qui était dans le scénario et ce que Jonathan m’a raconté. Avec le producteur James Wilson il a fait six ans de recherche avec l’aide du Mémorial d’Auschwitz. Nous savions que les Höss étaient des paysans avant la guerre, que cette femme a eu beaucoup d’enfants et que ça l’occupait à plein de temps. Qu’elle ne prenait pas soin d’elle comme le font les femmes aujourd’hui après une grossesse. Le travail sur le corps était d'ailleurs très important parce qu’on se disait aussi que ces gens devaient ressentir en eux le poids des horreurs qui se déroulaient de l’autre côté du mur. Et qu’ils devaient le porter sur eux, d’une manière ou d’une autre.

Avez-vous la moindre empathie envers cette femme ?

Non, je ne peux pas. J’ai bien conscience que c’est la première chose nécessaire au travail d’un acteur. Faire preuve d’empathie, pas seulement envers votre personnage mais envers les gens en général. Mais de cas précis, je n’ai d’empathie que pour les gens qui ont souffert de cette femme et de son mari qui les faisait tuer. En la rendant aussi stupide, ennuyeuse, creuse et ignorante que possible, j’ai pu exprimer ce que j’éprouvais pour les victimes. Il n’était pas question de tomber dans la caricature. Simplement de la faire exister. C’est une femme qui ne s’intéresse qu’à sa maison et à son jardin, elle accumule des choses pour montrer aux autres qu’elle a réussi. Les enfants en font partie. C’est un élément de sa réussite.

Ce film est nécessaire car il montre les horreurs dont l’être humain est capable vis-à-vis de son prochain Sandra Hüller

Diriez-vous avec le recul que tourner ce film a parfois été douloureux à cause de tout ce qu’il représente ?

Ce serait déplacé de dire que j’ai souffert sur ce tournage, même si c’était le cas. Parce que la douleur qui s’est abattue sur Auschwitz, c’est une douleur qui n’a rien à voir avec celle d’une personne comme moi qui débarque pour tourner un film. C’est bien sûr incomparable. Après, c’était intense. C’est aussi un tournage marqué par beaucoup de respect mutuel entre l’équipe et les gens qui vivent là-bas. Je suis très reconnaissante de la manière dont les Polonais nous ont accueilli. Surtout quand deux Allemands débarquent chez vous pour jouer les deux plus gros trous du cul de l’époque. Mais ils l’ont fait.

La Zone d’intérêt est-il un film indispensable au moment où une partie de la jeunesse ignore tout de la Shoah… Ou nie carrément son existence sur les réseaux sociaux ?

Rien de ce qu’on voit sur Internet n’est réel. Donc pour les gamins qui grandissent avec les réseaux, c’est dur de comprendre ce qui s’est passé là-bas. C’est pour ça que j’espère qu’ils vont voir un film comme celui-là, au cinéma ou peut-être à l’école. Qu’ils iront regarder les documentaires ensuite. Après ils peuvent toujours croire que c’est le fruit de l’intelligence artificielle… Mais c’est un sujet dont il faut continuer à parler quoi qu’il en soit. Ce n’est jamais facile de dire qu’un film est important. Mais je crois que celui-là l’est vraiment. Parce qu’il montre les horreurs dont l’être humain est capable vis-à-vis de son prochain. Et que c’est à vous de choisir si vous voulez ou non être ce genre de personne.

Depuis Cannes, Anatomie d’une chute a dépassé toutes les attentes. Continuez-vous à être étonnée de son succès partout dans le monde ?

Oui, je le suis ! Parce qu’il montre que la nationalité d’un film n’a pas d’importance quand il s’agit de toucher les gens. C’est quelque chose de magique à observer. Tout le monde peut connecter avec cette histoire, qu’on soit homme ou femme, jeune ou vieux. Tout le monde a un regard différent sur ce film et son héroïne, tout le monde en discute. Je me suis aperçue que dans les pays les plus conservateurs, les gens jugent beaucoup le type de mère qu’elle est. Dans les pays plus progressistes, il est davantage question de l’équilibre des pouvoirs au sein du couple.

C’est le rôle de votre vie ? Ou en tout cas l’un des plus importants avec celui de La Zone d’Intérêt ?

Tous les personnages sont uniques. Je suis aussi toujours amoureuse d’Ines dans Toni Erdmann, et d’autres personnages dont j’ai croisé la route, vous savez. Mais Sandra dans Anatomie d’une chute est sans doute la femme la plus mature que j’ai eu à jouer.

Entre La Zone d’Intérêt et Anatomie d’une chute, diriez-vous que 2023 a été l’une des plus belles années de votre vie ?

Dire qu'une année est belle n’a rien à voir avec le succès. Il y a d’autres choses qui permettent de rendre votre vie heureuse. Disons que c’était une année très excitante, avec beaucoup de travail. C’était une belle année à un niveau professionnel. Mais pas une bonne année à un niveau dont je ne veux pas parler. Or, il se trouve que parfois les choses arrivent en même temps.

>> La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Avec Sandra Hüller, Christian Friedel. 1h45. En salles