Ivan Reitman, le réalisateur de "SOS Fantômes", est mort à l’âge de 75 ans

Hollywood pleure Ivan Reitman, l'un des champions du box-office et de la comédie en particulier. Le réalisateur canadien est décédé ce dimanche 13 février à l’âge de 75 ans à son domicile de Montecito, en Californie. "Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie", écrivent ses enfants Jason, Catherine et Caroline dans un communiqué.

Fils d’immigrés tchécoslovaques, Ivan Reitman avait été producteur de spectacle et de télévision avant de travailler pour la célèbre revue satirique National Lampoon. Dans les années 1970, il se lance dans la réalisation de comédies déjantées, avec notamment Arrête de ramer, t’es sur le sable et Les Bleus, portées par un certain Bill Murray.