Malik Bentalha : "Jack Mimoun est une déclaration d’amour au cinéma des années 80"

Comment est né Jack Mimoun et les secrets de Val Verde ?

J'ai eu l'idée du film en me replongeant dans mes souvenirs. C'est vraiment un rêve d'enfant de réaliser un tel projet, parce que j'ai grandi avec tous les grands films du maître absolu qu’est pour moi Steven Spielberg. Ils me reviennent par flashs, que ce soit Jurassic Park, la saga Indiana Jones, Les Goonies ou même E.T. Plus jeune, j'ai toujours voulu trouver un extraterrestre dans mon jardin pour le mettre dans mon panier à vélo et m'envoler avec. Je m’étais dit : "Si un jour j’ai l’occasion de passer derrière la caméra, je voudrais aussi proposer un voyage et faire rêver un peu les plus jeunes et les plus âgés également".

Le slogan de Jack Mimoun, c’est "On a tous un aventurier en nous". Qu’est-ce que le petit Malik qui rêvait devant Spielberg penserait du Malik devenu aventurier au cinéma ?

Je pense qu'il irait voir le film et qu'il apprécierait. Parce qu'à l'époque, il allait beaucoup voir ce genre de film et il allait au cinéma pour ça. J'aime bien dire qu'on a écrit ce scénario comme un calendrier de l'Avent. On s’est donné du mal à l'écriture pour rendre hommage aux films d'aventure. On ne les a pas parodiés et on a voulu faire plein de petits clins d'œil, comme le calendrier de l'Avent. Dès que tu vas voir une scène, ça va te rappeler quelque chose. Même sur l'affiche, il y a une voiture qui fait écho à celle Jurassic Park. Des plans rappellent Jurassic Park, d'autres Indiana Jones. C'est fait avec beaucoup d'amour et de respect.

Il y a effectivement pas mal de passages obligés, comme la scène du pont suspendu qu’on voit dès la bande-annonce par exemple…

C’est fait pour ! Que ce soit À la poursuite du diamant vert, Indiana Jones ou L’Homme de Rio, il y a des lieux communs. Tout est dans la manière de les traiter ensuite. J’ai la chance d’avoir, avec le co-réalisateur Ludovic Colbeau-Justin, un casting de rêve. Chacun apporte sa touche et je pense que c’est ce qui fait la différence.