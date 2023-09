Elle a créé les costumes de "Harry Potter" : "Plus sa tenue était ridicule, plus Ron était content"

Après avoir confié l’adaptation des deux premiers livres à Chris Columbus, les studios Warner Bros. transfèrent la direction du troisième film, Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, au Mexicain Alfonso Cuaron. Un changement de style derrière la caméra qui se reflète dans celui des héros devenus des adolescents comme leur public. "Je ne pensais pas avoir le job, nous raconte Jany Temime. Je suis allée à l’entretien complètement détendue en me disant que j’allais rencontrer un des meilleurs réalisateurs du monde".

"J’avais vu le premier film au cinéma comme tout le monde et je trouvais un peu dommage que ce soit tellement romantique et un peu conte de Noël", poursuit-elle. Le cinéaste et elle tombent rapidement d’accord sur le fait qu’il faut faire des personnages "des gosses normaux" et les habiller "comme des adolescents de maintenant". "C’en était fini du petit pull rouge, ça allait être jeans, t-shirts et sweatshirts", se souvient-elle.