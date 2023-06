Jennifer Lawrence se lâche dans "Le Challenge" : "Elle traverse le film comme un ouragan"

"J’imagine que quand vous avez de plus en plus de succès, il est de plus en plus difficile d’être gentil, généreux, inclusif et de laisser la place aux autres pour qu’ils soient eux-mêmes. Dès le départ, elle s’est montrée très accueillante et je me sens encouragé à faire de même à l’avenir", ajoute-t-il. Il nous vole l’expression "marraine de cinéma" pour qualifier la star de Hunger Games avant que celle-ci ne le corrige. "Je dirais plutôt que je suis ta sœur de cinéma !", réplique-t-elle.

Jennifer Lawrence redevient sérieuse quand on l'interroge sur son envie de retrouver le personnage de Katniss Everdeen, dont elle a parlé à Variety. "Je comprends que ces propos aient été beaucoup repris. Je pense que le prochain film Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur sera fantastique et qu’ils n’auront certainement pas besoin de moi. On m’a demandé si je voulais la jouer à nouveau, la réponse a été 'oui, bien sûr'. Ça a été un tel honneur dans ma vie", nous glisse-t-elle. En attendant un éventuel retour de la fille du feu, puisse le sort du box-office être favorable au Challenge dès sa sortie en salles.