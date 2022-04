"Le Dernier Piano", la critique : la musique plus forte que les bombes dans un premier film inspiré

Sur la forme, Jimmy Keyrouz trouve la note juste entre la dimension poétique de la quête de Karim, sublimée par la B.O. intime et épique de Gabriel Yared, et la brutalité de la guerre qui l’entoure. Une partie des scènes en extérieur ont d’ailleurs été tournées dans les ruines de Mossoul, en Irak, un an à peine après les combats. Stupéfiantes, hantées, elles confèrent à la fiction un réalisme quasi-documentaire qui fait froid dans le dos.