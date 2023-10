Joaquin Phoenix dans le costume de Napoléon : découvrez la nouvelle bande-annonce

Dans un entretien accordé cet été à la revue Empire, avant la grève des acteurs, Joaquin Phoenix expliquait avoir accepté le défi afin de retravailler avec le cinéaste, plus de 20 ans après Gladiator. "J’étais si jeune, c’était ma première grosse production et je rêvais de renouveler l’expérience. Il m’a approché pour d’autres projets par le passé, mais aucun ne m’a jamais semblé aussi exigeant que celui-là pour nous deux." On a hâte de découvrir le résultat.