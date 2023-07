Joaquin Phoenix dans le costume de Napoléon : découvrez la bande-annonce

Attention… Superproduction ! À 85 ans et des poussières, le Britannique Ridley Scott est de retour avec l’un des projets les plus ambitieux de sa carrière. Tourné au premier semestre 2022, son Napoleon se dévoile ce lundi dans une bande-annonce qui promet du sang, des larmes et une performance habitée de la star américaine Joaquin Phoenix.

De ses premiers exploits militaires sous les ordres de Paul Barras, joué par le Français Tahar Rahim, à son couronnement à son couronnement à Notre-Dame, ce biopic écrit par David Scarpa a pour fil rouge la relation passionnée de l’empereur avec Joséphine, interprétée par la comédienne anglaise Vanessa Kirby.