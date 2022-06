Julia Roberts et George Clooney s'allient pour une drôle de mission dans "Ticket to Paradise"

Jouer les ex récalcitrants n’est pas une première pour Julia Roberts et George Clooney, déjà séparés puis rabibochés dans la saga Ocean’s. "Dans Ticket to Paradise avec Julia, on est méchant l’un envers l’autre de la plus drôle des manière", teasait-il pour le site Deadline au début de l’année. Les deux acteurs sont entourés d’une nouvelle génération d’acteurs prometteurs. Kaitlyn Dever (Unbelievable sur Netflix) incarne leur fille, Billie Lourd (Scream Queens) sa meilleure amie. L’Indonésien né à Poitiers Maxime Bouttier campe le futur mari à évincer. Il faudra attendre la sortie du film le 5 octobre pour découvrir le rôle tenu par Lucas Bravo, le Frenchy de Emily in Paris, qui est absent de la bande-annonce.