"Anatomie d’une chute" : après la polémique, place au cinéma ?

Depuis, Justine Triet s’est expliquée à plusieurs reprises dans les médias, soulignant qu’elle était elle-même le produit du modèle de financement du cinéma français. Et qu’elle avait voulu le défendre dans la tribune qui lui était donnée devant le monde entier. Trois mois plus tard, Anatomie d’une chute débarque ce mercredi dans les salles et le grand public va avoir l’occasion de juger sur pièce – et espérons sans a priori – ce drame policier brillamment écrit et dirigé.

Au centre, il y a Sandra, une romancière allemande qui vit dans un chalet savoyard avec son mari français et leur jeune garçon malvoyant. Lorsque ce dernier retrouve son père, le crâne fracassé dans la neige, tous les regards se portent vers sa mère qui clame son innocence. Le procès, inévitable, va disséquer les circonstances du drame et la mécanique d’un couple à la fois unique et ordinaire dans ses compromis et ses non-dits. Ses petits mensonges et ses grandes trahisons.