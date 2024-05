Kevin Costner décoré par Rachida Dati : "Un rêve que je chérirai pour le reste de ma vie"

La star américaine a reçu l’insigne d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres des mains de la ministre de la Culture. Une cérémonie à laquelle ont assisté ses enfants, venus avec lui en France pour la présentation de son film "Horizon".

Il ne pouvait pas repartir de la Croisette les mains vides. Quelques heures avant la présentation hors-compétition du premier volet de Horizon, sa nouvelle saga sur la conquête de l’Ouest, Kevin Costner a reçu ce samedi l’insigne d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres des mains de la ministre de la Culture Rachida Dati.

"Je suis vraiment reconnaissant d’avoir pu être reconnu pour ma contribution aux arts", a confié l’acteur et réalisateur de 69 ans lors d’une cérémonie organisée au Palais des Festivals en présence de ses enfants. "Je vais être honnête, j’ai fait l’erreur de regarder qui avait déjà reçu ce prix distingué avant moi. Cela m’a soudainement fait me sentir très petit."

Kevin Costner et Rachida Dati lors de la remise de l'insigne d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres des mains au Palais des Festivals. - AFP

"Mais je me retrouve à retracer les moments de ma vie", a poursuivi cette légende du cinéma américaine, couronnée par sept Oscars pour Danse avec les loups en 1991. "Je suis une personne beaucoup plus simple que vous ne l’imaginez. Mais je comprends complètement ce jour, ce moment. Et c’est un rêve que je chérirai pour le reste de ma vie."

Avec la saga Horizon, Kevin Costner embarque le spectateur sur une période de 15 ans avant et après la Guerre de Sécession. Le premier volet présenté à Cannes sortira le 3 juillet prochain sur les écrans français. Le deuxième le 11 septembre. À son retour aux États-Unis, la star qui a financé ce vieux projet avec ses deniers personnels reprendra le tournage des deux suivants.