De Niro se paye encore une fois Trump : "S’il avait un peu de cervelle, il aurait été réélu"

Sa profession toujours en grève contre les studios hollywoodiens, Robert De Niro ne peut pas défendre Killers of The Flowers, le nouveau chef d’oeuvre de Martin Scorsese en salles ce mercredi. Et c’est bien dommage car ce monstre sacré du cinéma américain livre sans doute l’une de ses meilleures performances à l'écran depuis des lustres.

Dans cette fresque sanglante qui se déroule dans l'Oklahoma dans les années 1920, il incarne William Hale, un patriarche en apparence bienveillant qui encourage son neveu Ernest (Leonardo DiCaprio) à épouser Mollie (Lily Gladstone) une jeune membre de la tribu Osage dont la famille a fait fortune grâce aux gisements de pétrole situés sous ses terres…