L’acteur belge Matthias Schoenaerts sera Johnny Hallyday dans un film

La star de "De rouille et d’os" va interpréter le rockeur dans un film intitulé "Que je t’aime", annoncé vendredi à Cannes. Il sera réalisé par Jalil Lespert et sera centré sur la rencontre du rockeur avec sa dernière épouse Laeticia. C'est le premier projet de fiction sur l’idole des jeunes depuis sa disparition en 2017.

Tôt ou tard, Johnny Hallyday devait avoir droit à son biopic. Et c’est Jalil Lespert qui va s’y atteler dans un film intitulé Que je t’aime. Produit par Cinéafrance Studios, il sera distribué par Universal Pictures International France qui l’a annoncé ce vendredi en marge du 77ᵉ Festival de Cannes, rapporte Le Film Français.

Au lieu d’un biopic classique, l’acteur et réalisateur a choisi de se focaliser sur la vie du rockeur à partir de sa rencontre Laeticia, sa dernière épouse, dans une boite de nuit à Miami en 1995. Dans une période difficile, aussi bien sur le plan artistique que personnel à l'époque, l’idole des jeunes va remonter la pente à ses côtés.

Mais qui jouera Laeticia ?

Pour interpréter Johnny, Jalil Lespert a choisi le comédien belge Matthias Schoenaerts, révélé au grand public ici sur la Croisette avec De rouille et d’os de Jacques Audiard. Depuis, c’est l’un des acteurs les plus demandés des deux côtés de l’Atlantique, avec des rôles aux États-Unis dans Red Sparrow, Sons of Philadelphia ou encore The Old Guard.

On ne sait pas encore quelle comédienne sera chargée d'interpréter Laeticia. Ni quel sera son degré d’implication dans ce projet qui devrait faire couler beaucoup d'encre. Après la mort de Johnny en 2017, la maman de Jade et Joy a vécu une idylle de près de trois ans avec le cinéaste. Ils se sont séparés l'été dernier.

Révélé devant la caméra avec le César du meilleur espoir masculin de Laurent Cantet en 2001, Jalil Lespert a notamment réalisé le biopic Yves Saint Laurent avec Pierre Niney ou encore la série Versailles sur Canal +. On lui doit également la comédie Le Dindon avec Dany Boon mais aussi un documentaire sur DSK diffusé sur Netflix.