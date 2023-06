Jean-Pierre Léaud "en détresse", ses proches lancent une cagnotte pour aider le célèbre comédien

Malgré sa carrière pléthorique, le comédien est au bout du rouleau, comme le confie Serge Toubiana au Parisien. Président d’Unifrance et ancien directeur de la Cinémathèque, ce dernier explique qu'il a reçu plusieurs messages alarmants du comédien à son retour du Festival de Cannes. "C’était un appel au secours. Je suis allé le voir chez lui et c’était très difficile de lui remonter le moral. Il ne se levait plus", admet Serge Toubiana.

Il décide alors de mobiliser - sans médiatisation - d'autres personnalités du Septième art avant que l’association des Amis de Truffaut ne prenne le relais auprès des fans en ouvrant une cagnotte Leetchi pour venir en aide à Jean-Pierre Léaud qui touche une retraite "miséreuse". Ses proches reconnaissent que le comédien "flambeur" a certes beaucoup joué jeune, mais il n'a jamais pensé à l’avenir.