La comédienne Mylène Demongeot est morte à l’âge de 87 ans

Après avoir épousé le réalisateur Marc Simenon, le fils de l’écrivain George Simenon en 1968, elle se lance avec lui dans la production et se fait plus rare à l’écran mais si elle fait des apparitions marquantes dans des films comme Surprise Party de Roger Vadim ou Tenue de soirée de Bertrand Blier. En 1999, après le décès accidentel de son époux, elle s’investit dans de nombreux combats comme la lutte contre la souffrance animale, la pollution et les mines anti-personnelles.