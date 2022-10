"La Conspiration du Caire" : un thriller captivant dans les coulisses de l'université islamique d'Al-Azhar

Adam, le héros de La Conspiration du Caire interprété par Tawfeek Barhom, est un fils de pêcheurs qui laisse derrière lui sa famille pour étudier à Al-Azhar. Le jour de la rentrée, le Grand Imam est assassiné dans des conditions mystérieuses, ouvrant la porte à une lutte de succession sans merci à laquelle le jeune homme va être mêlé contre sa volonté. Si dans la structure, Tarik Saleh s’est inspiré du roman culte de Umberto Ecco, Le Nom de la Rose, qui dévoilait les coulisses d’un monastère médiéval, il a également puisé dans sa propre histoire familiale.

"Mon grand-père a étudié à Al-Azhar et mon père a grandi dans un village de pêcheurs comme celui du film, avant plus tard de s’installer la Suède", raconte-t-il. "Moi je suis né à Stockholm et la première fois que je suis allé en Égypte, j’avais 10 ans. Plus tard, j'y ai vécu lorsque j'ai étudié les Beaux-Arts à Alexandrie. Pendant longtemps, je me sentais égyptien en Suède et suédois en Égypte. Jusqu’au jour où j’ai réalisé que la bonne question n’est pas de savoir qui on est, mais qui on veut devenir. Et moi, je voulais être un artiste, donc un outsider. J’ai plus en commun avec un réalisateur français ou mexicain qu’avec un agent de police égyptien ou un néo-nazi suédois !".