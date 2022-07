La drogue a brisé sa vie : Edward Furlong, le héros de "Terminator 2", sort du silence après sa descente aux enfers

"À partir de la vingtaine, je faisais la fête et je voulais sortir tous les soirs. Mais j’étais tellement fatigué et bourré que j’avais besoin de prendre de la cocaïne pour me réveiller et boire encore plus. Tout ça, c’est une spirale, en fait. Une fois qu’on est totalement défoncé, on a besoin de quelque chose pour arriver à s’endormir. Moi c’était du Xanax ou de l’héroïne. Ensuite, je n’avais même plus envie d’aller aux fêtes. Je restais tout seul à la maison et je prenais de la coke." Un témoignage édifiant, l’acteur affirmant par ailleurs avoir survécu à "deux ou trois overdoses".