Ruée sur les prénoms, ruptures à gogo… La folie "Barbie" bouscule aussi le quotidien des Américains

TMZ et People rapportent que les recherches des prénoms Barbie et Ken étaient plus importantes que jamais sur les sites spécialisés, destinés à aider les futurs parents et leur progéniture. En juillet, les requêtes autour de Barbie étaient en hausse de 300% sur BabyNames.com, celles de Ken de 200%. Les chiffres sont encore plus impressionnants chez le concurrent Nameberry, avec 603% d’augmentation des recherches pour Barbie depuis la publication de la première bande-annonce en avril, 293% pour Ken.

Tous deux populaires dans les années 1960, aucun ne se trouve actuellement dans le top 100 des prénoms aux États-Unis. Il y a quelques années, la série Game of Thrones avait accouché de milliers de petites Kahleesi d'après le personnage d'Emilia Clarke. Et si le nombre de personnes à qui l'on pourra dire "Hi Barbie !" était plus nombreux dans les prochains mois ? "Barbie et Ken piquent l’intérêt des parents mais ça ne veut pas dire que ça se traduira dans les faits", prévient la rédactrice en chef du site Nameberry auprès de People, rappelant que seules 27 petites Barbie sont nées aux États-Unis en 2022.