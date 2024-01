Cinéma : la fréquentation des salles françaises au plus haut depuis le Covid

Les salles françaises ont enregistré 181 millions d’entrées en 2023, une hausse de 18,9% sur un an, annonce le CNC. Un cumul qui leur permet d’afficher leurs meilleurs chiffres de fréquentation depuis la pandémie de Covid. Si Hollywood enregistre 41,3% de parts de marché, le cinéma français fait mieux que de la résistance.

Qui a dit que les Français n’allaient plus au ciné ? Avec 181 millions d’entrées en 2023, soit une hausse de 18,9% sur an, la fréquentation des salles enregistre son plus haut niveau depuis le Covid, révèle le CNC (Centre National de la Cinématographie) ce lundi. Un score encourageant puisque avant d’être plombé par la pandémie en 2020, le secteur avait atteint un pic inédit depuis un demi-siècle, avec une moyenne de 207,95 millions de tickets vendus sur la période 2017-2019.

12 films français millionnaires

Dans le détail, Hollywood se taille la part du lion, avec 41,3% de parts de marché et 14 films dans le top 20, Super Mario Bros, le film arrivant en tête avec 7,3 millions d’entrées. Mais le cinéma français fait mieux que résister puisqu’il totalise 39,8% de la fréquentation. Derrière Astérix et Obélix : L’Empire du milieu qui pointe à la troisième place avec 4,5 millions d’entrées, 11 autres productions hexagonales ont franchi la barre du million d’entrées, dont la Palme d’or, Anatomie d’une chute.

"La France réussit la meilleure reprise parmi les pays comparables grâce à la diversité des œuvres proposées, particulièrement françaises, et l’engagement de nos salles de cinéma", se félicite le patron du CNC Dominique Boutonnant. Les 18,9% restants sont partagés par les films des autres pays, avec notamment le succès nouveau film du maître de l’animation japonaise Hayao Miyazaki, Le Garçon et le Héron.

Avec ces chiffres, la France reste de loin le pays où on va le plus au cinéma en Europe. Et celui qui s’en sort le mieux depuis la période post-pandémie, marquée par la progression constante de la consommation de films en streaming. Fin novembre 2023, l’Allemagne enregistrait une fréquentation de 83 millions d’entrées (-14 % par rapport à la moyenne 2017-2019), l’Italie de 63 millions (-22 %) et l’Espagne de 68 millions (-24 %).