La maison culte du film "Maman, j’ai raté l’avion !" en vente pour 4,8 millions d’euros

L’iconique demeure du film culte des années 1990 "Maman, j’ai raté l’avion !" est à vendre pour la modique somme de 4,8 millions d’euros. Totalement rénovée, la bâtisse a abandonné son mobilier d’époque et ses tapisseries fleuries pour un style luxueux et très épuré. Les anciens propriétaires ont toutefois conservé les espaces les plus mémorables de la maison.

Les futurs propriétaires devront penser à vérifier que les pièges du petit Kevin ont bien été désamorcés. Vendredi 24 mai, la célèbre maison de brique rouge du long-métrage Maman, j’ai raté l’avion ! a été mise en vente. La bâtisse au style géorgien se situe à Winnetka, en proche banlieue de Chicago aux États-Unis, et coûte 5,25 millions de dollars, soit 4,8 millions d’euros, selon l’annonce.

Décor central du film de Chris Columbus, l’édifice sert de terrain de jeu au blondinet Kevin McCallister, 8 ans, seul chez lui après avoir été oublié par sa famille partie en vacances pour Noël. Face à des malfaiteurs qui profitent des fêtes pour cambrioler les maisons du quartier, le jeune garçon truffe alors son logis de pièges.

Maison aux standards haut de gamme

Construite en 1921, l’immense demeure comporte cinq chambres, six salles de bain et s’étend sur trois étages, sur 848 m². En voyant les images, on constate toutefois que l’intérieur de la maison a bien changé depuis son apparition dans le film des années 1990. Exit les tapisseries fleuries : des murs blancs les ont remplacées, le tout dans un style très lisse et épuré.

Malgré tout, le grand escalier et le vestibule sont encore largement reconnaissables, puisque les "propriétaires actuels ont pris le plus grand soin pour conserver des détails architecturaux et l’intégrité des espaces les plus mémorables de la maison", écrit l’agence immobilière sur l’annonce.

Entièrement rénovée et agrandie en 2018, la luxueuse bâtisse détient désormais une cuisine très moderne, une vaste salle à manger, un dressing, deux laveries, un cinéma privatif, une salle de sport, un spa et même un terrain de basket intérieur.

En 2012, la maison avait déjà été mise en vente et rachetée aux anciens propriétaires pour 1,6 million de dollars. À l’approche des fêtes de Noël, en 2021, Airbnb avait proposé d’y passer une nuit, raconte NBC, agrémentée de tous les symboles iconiques du film : les décorations de Noël, les pièges de Kevin, la pizza de Chicago ou encore les fameux macaronis au fromage.