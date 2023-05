Dans les coulisses du tournage "incroyablement compliqué" de "La Petite Sirène" de Disney

De Chicago à Mémoires d’une geisha, et même dans Le retour de Mary Poppins, votre cinéma est porté par l’émancipation des femmes. Qu’est-ce qui vous a intéressé dans celle d’Ariel ?

J'adore les personnages féminins forts et j'adore le personnage d'Ariel. Elle est tellement, tellement elle-même. Elle ne fléchit pas. Elle a vraiment le sentiment d’être décalée et de ne pas s’intégrer. Elle est persuadée qu’autre chose existe pour elle. Elle embarque pour ce voyage épique à la découverte de soi où elle apprend à ne pas avoir peur des autres, les humains. Il faut beaucoup de courage, de passion et de force pour vraiment croire que vous avez raison, que vous devriez être ailleurs dans le monde. Je trouve ça très contemporain qu'Ariel pense de cette façon. Elle peut vraiment être un merveilleux exemple pour tout le monde, et en particulier pour les enfants.

Quand avez-vous su que vous teniez vos parfaits Ariel et Éric avec Halle Bailey et Jonah Hauer-King ?

C’est intéressant que vous formuliez ça comme ça parce que nous les avons reçus séparément avant de les réunir pour un test filmé afin de voir comment fonctionnait leur alchimie, comment ils se comportaient ensemble. C'était tellement évident ! Mon objectif en tant que réalisateur, c’est d'une manière ou d'une autre de ne jamais avoir à choisir. Et c'est ce qui s'est passé ici. Ils étaient tellement adorables ensemble et séparément. Ils ont immédiatement partagé ce lien charmant. Ariel ne parle pas pendant une grande partie du film donc l’histoire doit se raconter autrement, par des regards, par une connexion. J'ai ressenti tout de suite ce lien entre Halle et Jonah, c'était magnifique.