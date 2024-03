La star la mieux payée du moment à Hollywood n'est pas du tout celle que vous croyez

L'acteur comique Adam Sandler est l'acteur le mieux payé du monde après avoir engrangé 73 millions de dollars de gains en 2023. Une somme liée en partie au méga-deal de plusieurs films qu'il a signé avec Netflix. Si bien qu'il devance des champions du box-office ciné comme Margot Robbie et Tom Cruise.

The Rock, au tapis ! Avec 73 millions de dollars de gains en 2023, Adam Sandler est la star la mieux payée du moment à Hollywood. Après une période de vaches maigres au cinéma, l'acteur comique a trouvé refuge en 2014 sur Netflix qui lui a offert un méga-deal de 250 millions de dollars pour quatre films. Il a été renouvelé une première fois en 2017, puis une deuxième en 2020.

La majorité de ses gains au cours de l'année écoulée sont donc liés à trois films sortis sur la plateforme : Murder Mystery 2, Tu peux oublier ma bat-mitsva et Leo. Le compte en banque d'Adam Sandler, 57 ans, a également profité des 44 spectacles sold-out que ce champion du stand-up a donné à travers les États-Unis.

Tom Cruise toujours là

Derrière lui, c'est une femme qui occupe la deuxième place du classement. Star de Barbie, l'Australienne Margot Robbie a engrangé 59 millions de dollars en 2023, une somme qu'elle doit à son salaire d'actrice mais surtout à son intéressement au pourcentage des recettes en tant que productrice du film de Greta Gerwig qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars.

Le trio de tête est complété par un habité des sommets du box-office. Avec 45 millions de dollars de revenus l'an dernier, Tom Cruise prouve qu'il reste une valeur sûre de l'industrie hollywoodienne à plus de 60 ans. Ses revenus l'an dernier sont liés au dernier volet de Mission : Impossible dont il est producteur et aux revenus en streaming de Top Gun : Maverick.

La suite du classement ? Ryan Gosling, le Ken de Barbie avec 43 millions de dollars de revenus, ex-aequo avec Matt Damon, acteur et producteur d'Air sur Amazon et second rôle de choix dans Oppenheimer de Christopher Nolan. Ils sont suivis par Jennifer Aniston (42 millions), Leonardo DiCaprio et Jason Statham (41 millions), Ben Affleck (38 milions) et Denzel Washington (24 millions).