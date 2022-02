Mélanie Thierry bouleversante dans "La Vraie famille" : "Ce film m'a mis une claque"

Malgré son sujet, La Vraie famille est un film d'une grande délicatesse…

C'est vrai, il est très pudique ce film, il ne se répand pas. On comprend parfaitement les enjeux humains et la trajectoire des personnages. On les aime tous quand même quand ils ne font pas les choses comme il faut. Finalement, ils font tous de leur mieux. Cette histoire est un concentré de vie magnifique.

Lorsque le père de Simon veut le récupérer, Anna perd pied. C'est le paradoxe des familles d'accueil à qui l'on demande d'aimer un enfant, mais pas trop non plus ?

Oui. C'est super d'avoir ce système et de se dire qu'il y a des familles qui ont suffisamment de générosité, d'humanité pour accueillir un gosse et l'armer pour qu'il puisse affronter la vie après. Tout ça est bien huilé, il y a un cadre, des règles à respecter. Mais c'est évident que de récupérer un enfant de 18 mois, ce n'est pas comme récupérer un adolescent de 15 ans. On le voit grandir, et forcément, c'est plus difficile de le laisser repartir. Après, chaque histoire est unique, il y en a pour qui ça se passe très bien et pour d'autres pour qui c'est le plus compliqué.