Ladj Ly de retour avec "Bâtiment 5" : "La solution à la crise des banlieues ne peut être que politique"

Quatre ans après le succès de son premier film, "Les Misérables", Ladj Ly revient aux affaires avec "Bâtiment 5". Une fiction très personnelle qui raconte le combat d'une jeune employée municipale pour sauver la tour où elle réside de la démolition. TF1info est allé à la rencontre du cinéaste, plus engagé que jamais, et de son fidèle scénariste Giordano Gederlini.

Difficile de faire des débuts plus tonitruants. Avec Les Misérables, son premier film de fiction, Ladj Ly a attiré plus de 2 millions de spectateurs dans les salles en 2019, un succès populaire qui a également séduit la profession puisqu’après avoir reçu le prix du jury au Festival de Cannes, il a décroché quatre César dont celui du meilleur film avant de représenter la France aux Oscars. Devenu le nouveau porte-parole des banlieues, cet enfant de Montfermeil a tenté de mobiliser les pouvoirs publics sur la situation des banlieues...

Après avoir co-écrit Athena et Le Jeune Imam avec ses complices du collectif Kourtrajmé Romain Gavras et Kim Chapiron, il est de retour cette semaine avec Bâtiment 5, une fiction très personnelle imaginée avec Giordano Gederlini, son complice sur Les Misérables. Un duo que TF1info a rencontré à quelques heures de la sortie du film, dans un hôtel des Grands Boulevards à Paris, au soir d’une journée de promo bien chargée.

"On me demande souvent pourquoi le personnage principal est féminin", raconte Ladj Ly à propos de Haby son héroïne, interprète par la jeune Anta Diaw. Une jeune employée municipale qui tente de sauver la tour où elle réside de la démolition. "La réponse, c’est que j’ai voulu rendre hommage à toutes ces femmes qui ont grandi, vivent et travaillent dans ces quartiers. Des femmes qui militent, qui créent des associations ou s’engagent politiquement."

Le point de départ de Bâtiment 5, c’est pourtant un homme, Claude Dilain, le maire socialiste de Clichy-sous-Bois, figure de la lutte contre le logement insalubre décédé en 2015. "En travaillant sur le scénario, on s’est rendu compte que pour parler de lui, ce serait peut-être mieux de faire un documentaire", reconnaît aujourd’hui Ladj Ly. "On a gardé le thème central. Et au fur et à mesure de l’écriture, on est passé d’un maire de gauche à un maire de droite."

Flic borderline dans "Les Misérables", Alexis Manenti incarne un jeune maire sans expérience dans "Bâtiment 5. - Le Pacte

Flic borderline dans Les Misérables, un César à la clé, l’excellent Alexis Manenti incarne Pierre Forge, un pédiatre propulsé à la tête d’une municipalité du 93 lorsque son prédécesseur décède subitement. "Il est inspiré de plein de maires, d’Ile-de-France et d’ailleurs", précise le cinéaste. "Aujourd’hui, on se rend compte que la parole des politiques est complètement décomplexée. Certains se permettent des propos inappropriés et dangereux en basculant dans les extrêmes."

"C’était un personnage difficile à écrire", reconnaît pour sa part Giordano Gederlini. "On a emprunté des phrases à des discours de différents maires. Mais mis en bouche dans un scénario, ça sonnait, ça claquait très caricatural. Alors que ce sont des choses dites quasi quotidiennement dans certains médias. Avec Ladj on a mis du temps pour le faire vivre, pour le rendre crédible."

Notre rôle d’artiste, c’est de témoigner de ce qu’il se passe. Si les gens n’en ont rien à faire, il ne faudra pas venir pleurer lorsque ça sera le chaos Ladj Ly

Pour Les Misérables, Ladj Ly s’était inspiré d’une bavure policière qu’il avait lui-même filmée à Montfermeil. "Bâtiment 5, c’est l’histoire du bâtiment dans lequel j’ai grandi et dont j’ai été délogé", confie le cinéaste. "Il a fini par être détruit et si j’ai eu la chance d’être relogé à proximité, une partie des habitants se sont retrouvés à des centaines de kilomètres. Quand ça arrive, c’est un drame parce que c’est la mémoire de tout un quartier qui part en fumée."

Si la colère dominait Les Misérables, ce deuxième film dégage une forme de mélancolie, voire de résignation face à la situation des quartiers. Ce que son auteur reconnaît bien volontiers. "Après Les Misérables, les politiques se sont emparés du sujet. On nous a dit qu’on allait trouver des solutions. Encore dernièrement, Jean-Louis Borloo a proposé un nouveau plan qui a fini à la poubelle", rappelle-t-il. "Notre rôle d’artiste, c’est de témoigner de ce qu’il se passe. Si les gens n’en ont rien à faire, il ne faudra pas venir pleurer lorsque ça sera le chaos."

"Tous les films de Ladj s’interrogent sur la colère et ses conséquences", insiste Giordano Gederlini. "La colère de ce que les gens vivent, de ce qu’ils doivent subir, cette espèce de plafond de verre qui donne le sentiment que rien ne va changer. Ce n’est pas rien de donner à voir, à entendre. Très vite, il y a des gens que ça insupporte. Ladj a d’ailleurs subi beaucoup d’attaques. Celui qui dit "vous êtes sûr qu’on va continuer comme ça ?", c’est le premier à qui on tape sur les doigts."

Face à l’inertie des politiques, Ladj Ly a-t-il déjà eu envie de se présenter lui-même sur une liste électorale ? "Il y a des gens plus doués", répond-il en souriant. "Aujourd’hui, le message à adresser à toute cette nouvelle génération qui n’y croit plus et qui ne va plus voter, c’est de s’impliquer pour repenser la politique, repenser les idées et s’engager à nouveau. Parce que la solution ne peut être que politique."

>> Bâtiment 5 de Ladj Ly. Avec Anta Diaw, Alexis Manenti, Aristote Luyindula. 1h40. En salles mercredi 6 décembre