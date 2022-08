Lady Gaga face à Joaquin Phoenix : 3 raisons de se réjouir de son casting dans "Joker 2"

Son premier rôle majeur dans une série lui a permis de remporter un Golden Globe. Son premier majeur au cinéma lui a valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice. De la Comtesse dans American Horror Story à Ally, la musicienne florissante dans A Star is born, Lady Gaga a gagné le respect de la profession et du public habitués à voir les chanteurs jouer les acteurs et inversement. C’est d’ailleurs grâce au film de Bradley Cooper qu’elle rencontre Todd Phillips, producteur du long-métrage. Le réalisateur de Joker 2 a également dû apprécier sa fascinante prestation dans House of Gucci, la partition délicieusement kitsch de Ridley Scott. Pour s’imprégner pleinement du rôle, la chanteuse de 36 ans a même vécu un an et demi comme si elle était Patrizia Reggiani, la veuve noire de Maurizio Gucci condamnée pour avoir commandité son meurtre. Une période qu’elle a d'ailleurs qualifiée de… "folie délicieuse". Nommée aux Bafta, aux Golden Globes et aux Screen Actors Guild Awards, elle avait été boudée par les Oscars.