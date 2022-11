"Black Panther : Wakanda Forever" croque le box-office (presque) partout dans le monde

Un cas de figure qui rappelle l’interdiction de Buzz l’éclair l’été dernier au prétexte d’un baiser entre deux personnages de même sexe, que Disney avait refusé de couper. La major n’a pas souhaité commenter l’éventuel boycott de Black Panther 2 pour l’heure. Mais le manque à gagner serait conséquent puisqu’en 2018, la Chine lui avait permis d’engranger pas moins de 100 millions de dollars de recettes. Or depuis, les relations entre les États-Unis et l’Empire du Milieu se sont nettement refroidies, les superproductions hollywoodiennes devenant un outil de la guerre économique et politique entre les deux pays.

En 2021, Spider-Man : No Way Home a reçu un visa d’exploitation mais n’est finalement jamais sorti, The Hollywood Reporter y voyant la sanction d’un film trop ouvertement patriotique. Au printemps dernier, Doctor Strange 2 a connu le même sort, vraisemblablement en raison d’une scène mettant en scène The Epoch Times, le quotidien en langue anglaise, en froid avec le gouvernement chinois. Enfin il y a un peu plus d'un an, Shang-Chi et la légende des dix anneaux aurait lui été victime de l'image jugée "stéréotypée" du personnage principal. Mais aussi des propos de l'acteur canadien Simu Liu qui avait qualifié la Chine de "pays du tiers-monde" dans un tweet posté en 2017.