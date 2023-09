"Club Zero" : la comédie grinçante qui va vous vacciner contre les régimes extrêmes

Avec son humour acide et ses séquences provoc, Club Zero ausculte une mécanique à l’œuvre dans tous les phénomènes de radicalisation. "Ceux qui en sont victimes ne sont pas des gens cinglés qui croient à des trucs cinglés", estime Jessica Hausner. "En réalité, je crois qu’on a tous en nous une faiblesse qui nous donne envie de faire partie d’un groupe et de croire en quelque chose qui a du sens. D’autant plus que les préceptes de nutrition du film sont crédibles. C’est peu à peu qu’ils décollent des normes raisonnables de la science."

Ex-Alice de Tim Burton, Mia Wasikowska incarne Miss Novak avec un détachement pour le moins ambigu. "Pour préparer le rôle, nous sommes allés à la rencontre d’anciens membres de sectes pour leur demander à quoi ressemblait leur gourou", raconte Jessica Hausner. "Nous avons appris que les plus convaincants étaient ceux qui croyaient vraiment en ce qu’ils racontaient au groupe. Dans le film, Miss Novak pense sincèrement qu’elle fait le bien. C’est ça qui la rend crédible." Et encore plus flippante.