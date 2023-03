"Crazy Bear" transforme un ours sous cocaïne en héros de comédie d’horreur survoltée

En témoigne une incroyable scène au rythme de "I just can’t get enough" de Depeche Mode qui ne nous a pas quittés depuis la projection. Cette séquence résume toute l’essence d’un film joueur, qui multiplie les références et offre à ses acteurs un terrain propice aux interprétations les plus loufoques. Que ce soit la mère de famille inquiète en quête de sa fille ado qui a choisi le bon jour pour faire l’école buissonnière, la garde-chasse qui ne cherche qu’à séduire un collègue pas du tout réceptif ou bien les malfrats chargés de retrouver le reste de la marchandise. Décédé en mai, Ray Liotta tient les cordons du trafic pour son ultime rôle face à un ours plus vrai que nature, entièrement conçu en images de synthèse.