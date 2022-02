"Elvis" : première bande-annonce électrique pour le biopic du King signé Baz Luhrmann

Le synopsis dévoilé par les studios Warner Bros. promet de s’intéresser autant à la vie qu’à l’œuvre du rockeur, "à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker". Un personnage interprété par un Tom Hanks qu’on découvre grimé sous un lourd maquillage. "Naît-on avec un destin ? Où vient-il simplement frapper à votre porte ?", interroge-t-il. La transformation la plus impressionnante semble bien être celle du jeune Austin Butler. Vu essentiellement dans des séries teenage (Switched, The Carrie Diaries, Les Chroniques de Shannara) et ex-compagnon de Vanessa Hudgens, l’Américain de 31 ans a adopté la banane, le déhanché et le phrasé du King. À différentes époques de sa vie.