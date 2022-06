Le "Joker" de Joaquin Phoenix aura bien une suite

Une définition qui laisse imaginer l’arrivée à l’écran de Harley Quinn, la compagne aussi séduisante qu’effrayante du Joker. Margot Robbie en a déjà offert une interprétation parfaite dans le très mauvais Suicide Squad et l’excellent The Suicide Squad, ainsi que dans l’ébouriffant Birds of Prey, dont elle était l’héroïne. Tout n’est pour l’instant que supposition, Todd Phillips, les studios Warner et DC Comics n’ayant rien divulgué de plus. On sait déjà que ce Joker 2 sera à nouveau co-écrit par le cinéaste et Scott Silver.