"Mission Impossible 7" se dévoile dans une nouvelle bande-annonce impressionnante

C'est l'un des films les plus attendus de l'année. Paramount a dévoilé de nouvelles images de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, le septième volet de la franchise d'action emmenée par Tom Cruise. Cinq ans après le succès de Mission Impossible : Fallout, Ethan Hunt fait son grand retour dans un film d'action qui s'annonce grandiose.

L'histoire ? "Ethan Hunt et son équipe de l’IMF se lancent dans leur mission la plus périlleuse à ce jour : traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre de mauvaises mains et menace l’humanité entière", explique le studio dans un communiqué. "Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s’engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission - pas même la vie de ceux qu’il aime".