Alors que son "Napoléon" cartonne, Ridley Scott va reprendre le tournage de "Gladiator 2"

Vingt-trois ans après "Gladiator", Ridley Scott s'apprête à reprendre le tournage de la suite, interrompu cet été en raison de la grève des acteurs. L'acteur Paul Mescal jouera Lucius, le fils de Lucilla, la sœur de Commode dans le premier film, tandis que Denzel Washington incarnera un esclave. Alors que "Napoléon" est n°1 au box-office, le réalisateur britannique confirme sa passion pour les films à très gros budgets.

Ridley Scott ne désarme pas. De retour au sommet du box-office avec Napoléon, le réalisateur britannique de 85 ans s’apprête à retrouver les plateaux de cinéma. Suspendu depuis juillet dernier en raison de la grève des acteurs qui s'est achevée après 118 jours début novembre, le tournage du très attendu Gladiator 2 s’apprête en effet à reprendre à Malte dans les prochains jours, révèle The Hollywood Reporter.

Attendue sur les écrans américains en novembre prochain, cette suite du film sorti en 2000 et couronné par cinq Oscars sera centrée autour du personnage de Lucius Verus, le fils de Lucilla, la sœur de Commode. Pour l’incarner, Ridley Scott a choisi un acteur en vogue, Paul Mescal. Révélé par la série Normal People, nommé à l’Oscar pour son rôle de père tourmenté dans Aftersun, c’est la première fois qu’il est la tête d’affiche d’un film à gros budget.

Un casting haut de gamme

Autour de lui, on retrouvera deux "rescapés" du premier film. Connie Nielsen reprendre en effet le rôle de Lucilla tandis que Derek Jacobi sera de nouveau le sénateur Gracchus. Après l’avoir dirigé dans American Gangster, Ridley Scott a confié un rôle d’esclave à Denzel Washington. Pedro Pascal de la série The Last of Us, Joseph Quinn découvert dans la saison 4 de Stranger Things et Lior Raz, le héros de la série israélienne Fauda, complètent le casting.

Le début de l’aventure Gladiator 2 au début de l’été n’a pas été de tout repos puisque six techniciens ont été victimes de blessures, heureusement sans gravité, durant le tournage d’une cascade spectaculaire au Maroc. Durant la promo de Napoléon, Ridley Scott a révélé au New Yorker qu’il avait profité de la grève pour commencer à travailler sur le montage d’une scène dans laquelle le héros se bat avec "une armada de babouins". Ça promet.

Doté d’un budget de plus de 200 millions de dollars, Gladiator 2 confirme la passion de Ridley Scott pour les superproductions puisqu’il aurait dépensé à peu près autant pour Napoléon. Un pari gagnant, ce dernier ayant déjà engrangé 78,8 millions de recettes dans le monde en cinq jours. En France, il a déjà été vu par plus de 660.000 spectateurs. C’est presque du bonus puisqu’au départ, le film produit par Apple devait être diffusé en exclusivité sur la plateforme AppleTV+.

Finalement distribué en avant-première dans les salles obscures par Sony, Napoléon dure 2h36. Mais Ridley Scott a également monté une version longue de 4h10 qui pourrait être disponible en streaming l'an prochain. On devrait y découvrir davantage de scènes avec le personnage de Joséphine, jouée par Vanessa Kirby. Mais aussi toutes celles consacrées à Madame Tallien, jouée par la Française Ludivine Sagnier, coupées au montage.