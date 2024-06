Succès surprise, le film "Un p'tit truc en plus" est plébiscité par le public. Il vient de franchir la barre des 6 millions d'entrées au cinéma. Il s'agit d'un record pour un film français depuis la crise sanitaire.

C'est un succès qui ne se dément pas, semaine après semaine. Quatre, puis cinq et dorénavant six : la comédie "Un p'tit truc en plus", a franchi le cap des six millions de spectateurs, pour le plus grand bonheur de son distributeur qui a relayé la nouvelle. "6 millions de mercis ! la folle aventure continue (...)", a écrit sur son compte Instagram le distributeur du film, Pan Distribution.

Le plus gros succès français depuis le Covid

Réalisé par l'humoriste Artus, également à l'affiche du film, cette comédie avec Clovis Cornillac et Alice Belaïdi prend le parti de rire avec les personnes en situation de handicap. Il rassemble à l'écran une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap, qui donnent la réplique à un casting de professionnels. Une clé du succès, apportant ce "p'tit truc en plus" qui avait pourtant rebuté certains producteurs frileux, selon Artus. "J'espère que ça va faire bouger les choses, il faut s'ouvrir à ces gens qu'on essaie de cacher la plupart du temps", avait-il confié lors de son passage à Cannes, où le film avait reçu un accueil chaleureux.

Il s'agit là du plus gros succès de l'année devant le block-buster Dune: deuxième partie (4,1 millions d'entrées). Il dépasse désormais Astérix et Obélix : l'empire du milieu de Guillaume Canet, plus gros succès tricolore en salles depuis la crise sanitaire du Covid-19, qui avait attiré 4,6 millions de spectateurs en 2023 avec un budget bien supérieur.