"Le Garçon et le Héron" : le nouveau voyage fantastique de Miyazaki vaut-il le détour ?

Le 6 septembre 2013, Hayao Miyazaki réunit les journalistes à Tokyo pour leur annoncer sa retraite après la sortie de son dernier film, Le vent se lève. "Je voudrais œuvrer au moins dix ans de plus, mais je pense que faire des longs métrages n'est plus mon travail", explique-t-il ce jour-là à son auditoire. Par le passé, le créateur génial de Princesse Mononoké et Mon voisin Totoro avait plusieurs fois émis l’hypothèse d’une fin de carrière anticipée, déplorant les longues années nécessaires à la fabrication de ses chefs-d'œuvre.

"Cette fois c'est vrai, je l'ai dit à mon producteur", insiste-t-il alors face aux sceptiques. "Je vais être libre. Toutefois, tant que je pourrai prendre ma voiture pour aller au studio, j'irai. Et ce que je voudrai faire, je le ferai". Une précision qu’il ne fallait pas prendre à la légère puisque dix ans plus tard, le voilà de retour aux affaires avec Le Garçon et le Héron, en salles chez nous après avoir réalisé le meilleur démarrage de l’Histoire des studios Ghibli au Japon cet été.