Le héros du film "The Blind Side" a-t-il tenté de faire chanter ses bienfaiteurs ?

Dans le camp d’en face, on refuse évidemment cette version. "Nous abordons chaque dossier en nous basant sur les faits", ont réagi les avocats de l’ancien sportif. "Nous avons confiance dans notre système judiciaire et en notre client Michael Oher. Nous sommes persuadés que la justice sera rendue dans un tribunal, et nous l’espérons le plus vite possible."

Soixante-douze heures après le début du scandale, qui croire ? Dans sa plainte, Michael Oher affirme que chaque membre de la famille Tuohy a touché 250.000 dollars sur les revenus du film – le père, la mère et leurs deux enfants – et lui rien du tout. Mais dans les colonnes de People, un proche de la production du film indique que les Tuohy ont reçu 700.000 dollars qu’ils ont été équitablement distribués entre chacun de ses membres, y compris le sportif.