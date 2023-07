Le match "Barbie" - "Oppenheimer" affole déjà le box-office en France

Barbie et Oppenheimer devancent Tom Cruise, leader jusqu’à présent avec plus de 930.000 spectateurs en une semaine pour Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1. De nombreux spectateurs ont déjà prévu d’enchaîner les deux films le même jour. Aux États-Unis, ils sont plus de 200.000 à avoir réservé leurs places pour ce combo d’ici dimanche. Loin de se livrer bataille, les branches françaises de Warner et d'Universal se sont congratulées sur les réseaux sociaux. Car si leurs deux films s'imposent, c'est toute l'industrie du cinéma qui y gagne.