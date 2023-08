Le phénomène "Barbenheimer" ne fait pas rire le Japon

Sortis au même moment dans de nombreux pays dont la France et les États-Unis, les deux films ont donné naissance à des mèmes et affiches factices les réunissant en un seul projet. Certains ont décliné l’improbable association sur des t-shirts qu’ils vendent aux plus offrants, d’autres se contentent de participer au phénomène en découvrant les deux œuvres coup sur coup au cinéma. Un marketing viral qui a porté ses fruits. Barbie devrait devenir le deuxième film de l’année à passer la barre du milliard de dollars au box-office mondial. Quant à Oppenheimer avec Cillian Murphy, il fait déjà mieux en dix jours que Tenet et Batman Begins sur l’ensemble de leurs carrières (400 millions de dollars contre 365 et 373 millions).