Quentin Tarantino prépare son dixième… et sans doute dernier film

Le réalisateur le plus rock n’roll de sa génération n’a pas tourné depuis Once Upon a Time… in Hollywood. Sorti en 2019, il a généré 377 millions de dollars au box-office dans le monde, soit le deuxième plus gros succès de sa carrière. Nommé dans dix catégories aux Oscars, le long-métrage a remporté celui du meilleur second rôle masculin pour Brad Pitt et des meilleurs décors. Sa novélisation, avec une fin différente, est parue en 2021 en France chez Fayard.