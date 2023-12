"Le regard des enfants sur le monde me passionne" : Kore-eda éblouit encore avec "L'Innocence"

Palme d’or en 2018 avec "Une affaire de famille", le Japonais Kore-eda reste au sommet avec "L’Innocence". Un drame en trompe-l’œil qui raconte la relation délicate et douloureuse entre deux jeunes écoliers. Récompensé par le prix du scénario au dernier Festival de Cannes, le cinéaste s’est confié à TF1info depuis Tokyo.

L’un des plus beaux films du dernier Festival de Cannes sort aux dernières heures de 2023… et il serait criminel de passer à côté ! Cinq ans après avoir remporté la Palme d’or avec le superbe Une affaire de famille – plus de 800.000 spectateurs chez nous - le maître japonais Hirokazu Kore-eda est reparti cette année de la Croisette avec le prix du scénario pour Monster, rebaptisé L’Innocence pour les salles françaises.

La récompense revient en réalité à Yuji Sakamoto, un auteur de télévision à succès qui rêvait de collaborer avec le cinéaste. Et pour cause : ce drame en trompe-l’oeil renferme des thèmes qui lui sont chers comme l’enfance, le deuil et la famille. "J’avais moi aussi très envie de travailler avec lui depuis longtemps", raconte Kore-eda à TF1info, depuis ses bureaux de Tokyo. "Si bien que je crois que j’aurais accepté peu importe le scénario. Mais il se trouve que celui-là me ressemble."

Devant ce film, on se rend compte que nous sommes tous remplis de préjugés et que nous pouvons tous être des monstres Hirokazu Kore-eda

Au soir d’un incendie qui ravage une tour d’habitation dans une petite ville côtière, le cinéaste filme Saori, une jeune veuve inquiète du comportement renfermé de Minato, son fils unique. Jusqu’au jour où elle décide de confronter la direction de son école, persuadée qu'un professeur est à l’origine des tourments de l’enfant. Mais faut-il se fier aux apparences ? Sans prévenir, Kore-eda nous raconte soudain les mêmes événements du point de vue de l’enseignant, puis de l’enfant lui-même, révélant une vérité insoupçonnée.

"Ce qui m’a beaucoup plus dans ce scénario, c’est sa façon d’impliquer le spectateur et de le surprendre", précise le cinéaste. "Il est embarqué lui aussi dans l’histoire jusqu’à la troisième partie qui lui révèle beaucoup de choses à commencer sur lui-même. Devant ce film, on se rend compte que nous sommes tous remplis de préjugés et que nous pouvons tous être des monstres les uns envers les autres".

Kore-eda avec ses jeunes comédiens Soyo Kurokawa (à droite) et Hinata Hiiragi (à gauche), en mai dernier Cannes. - AFP

De manière subtile, L’Innocence montre comment la société japonaise se voile la face devant la violence en milieu scolaire. Si Kore-eda n’a pas la démarche d’un documentariste, il a consulté de nombreux professionnels pour coller au mieux à la réalité. "Je crois qu’il y a dans mon pays cette tendance absolument malheureuse à vouloir défendre l’institution plutôt que l’individu", a-t-il constaté. "Dans le cas de l’école, les premières victimes ce sont les enfants puisque ce sont eux les premiers confrontés à ce fonctionnement qui pour moi est plutôt un dysfonctionnement."

Comme souvent depuis le merveilleux Nobody Knows, Kore-eda prouve qu’il sait filmer les enfants mieux que personne. C’est encore le cas ici avec Soyo Kurokawa qui incarne Minato, et Hinata Hiiragi qui joue Eri, le camarade de classe avec lequel il nourrit une relation aussi belle que douloureuse. "Je n’ai pas envie de présenter les enfants comme des êtres purs à tout prix", insiste le cinéaste, à rebours des clichés souvent véhiculés par ses confrères occidentaux.

"Je crois aussi qu’ils sont très observateurs et qu’ils ont cette capacité à voir des choses que les adultes ne voient pas ou plus", souligne-t-il. "En vérité les enfants peuvent être très critiques à l’égard de la société, même à un très jeune âge comme dans le film. Et donc leur regard sur le monde me passionne. C’est quelque chose que j’ai toujours aimé filmé et que j'ai encore envie d’explorer et de travailler à l’avenir."

>> L'Innocence de Hirokazu Kore-eda. Avec Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa. 2h06. En salles mercredi