"Le Règne Animal" : ce grand film fantastique français qu'on n'attendait pas

Ce qui séduit d’emblée, c’est le réalisme tranquille de l’univers qui est dépeint. Pas besoin de grands discours ou de trucages numériques spectaculaires. Dès les premières minutes, il suffit d’un échange de regards entre l’époux désemparé, le fils révolté et la mère métamorphosée pour saisir le malaise ordinaire que suscite cette pandémie d’un troisième type. Pas question toutefois de verser dans un premier degré plombant, Thomas Cailley et sa co-scénariste Pauline Munier ponctuant les dialogues de leurs personnages d’un humour décalé plutôt savoureux.

Si Le Règne Animal fait écho à l’actualité récente, et à toutes les formes de discriminations en général, c’est aussi et surtout un très beau film sur la filiation. Ou comment, à la faveur d’un phénomène hautement improbable, un mari rongé par le chagrin parvient à se métamorphoser en père pour un adolescent en mal d’amour. Une thématique qui n’a pas sans rappeler le récent Acide de Just Philippot, injustement boudé depuis sa sortie le mois dernier. Le film de Thomas Cailley connaîtra-t-il un sort différent ? On l'espère pour cet auteur doué et son casting de choc.