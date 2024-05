"Le Seigneur des Anneaux" revient avec Peter Jackson aux commandes... et Gollum aura droit à son propre film

Dix ans après la fin de la trilogie "Le Hobbit", le cinéaste Peter Jackson s'est engagé pour de nouveaux films avec la Warner. Attendu pour 2026, le premier sera consacré au personnage de Gollum et réalisé par Andy Serkis, l'interprète du personnage. Véritable poule aux œufs d'or, la saga inspirée de l'œuvre de Tolkien a déjà rapporté près de 3 milliards de dollars.

Voilà une nouvelle pour le moins excitante pour les millions de fans de la Terre du Milieu. Le Seigneur des Anneaux, la saga inspirée de l’œuvre de l'écrivain J.R.R. Tolkien, va faire son retour au cinéma avec deux nouveaux films sous l’égide du cinéaste néo-zélandais Peter Jackson. Titre de travail du premier déjà prévu pour 2026 : Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

La nouvelle a été effectuée ce jeudi par Peter Zaslav, le PDG de la Warner, lors d’une conférence consacrée aux résultats financiers de la major qui a confié le projet à sa filiale New Line Cinema. Une annonce qui a sans doute ravi les actionnaires au regard du succès des opus précédents puisqu’ils cumulent 2,9 milliards de dollars de recettes. Et pas moins de 17 Oscars dont celui du meilleur film pour Le Retour du Roi en 2004.

"Des intrigues jamais racontées jusqu'ici"

Peter Jackson a déjà réalisé la trilogie inspirée du livre d’origine, sortie entre 2001 et 2003. Puis la trilogie Le Hobbit, inspirée du roman du même nom, sortie de 2012 à 2014. Cette fois, il sera producteur du premier film qui sera réalisé par Andy Serkis, l’interprète de Gollum en motion capture. Le scénario sera écrit par Fran Walsh et Philippa Boyens, qui ont co-écrit tous les scénarios de la saga jusqu’ici. Jeudi, Peter Zaslav a précisé que les nouveaux films explorerait "des intrigues jamais racontées jusqu'ici".

Le comeback du Seigneur des Anneaux chez Warner est un petit événement à Hollywood où Frodon, Gollum & co font l'objet de toutes les convoitises. En novembre 2017, Amazon s’était payée les droits d’une série télé dont l’intrigue se déroule des milliers d’années avant les films, moyennant un chèque estimé à plus de 1 milliard de dollars, versé directement aux héritiers de Tolkien. Après la première saison en 2022, la deuxième arrivera dans le courant de l’année sur la plateforme Prime Vidéo.

Au cinéma, les droits de la saga ont longtemps été aux mains du producteur Saul Zaentz, via une société baptisée Tolkien Entreprises. En bisbille avec New Line ces dernières années pour des histoires de royalties, elle a été rachetée en 2022 par le géant suédois du jeu vidéo Embracer Group. Ce dernier s'est vite mis d’accord avec la Warner pour mettre en chantier une nouvelle série de films. Avec la volonté commune de faire revenir Peter Jackson et son équipe aux affaires. C’est chose faite.