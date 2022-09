"Le Tigre et le Président" : pour le réalisateur Jean-Marc Peyrefitte, "Deschanel était un visionnaire et un poète"

C’est l’histoire du président de la République que tout le monde a oublié, ou presque. Le 21 septembre 1920, Paul Deschanel démissionne au bout de sept mois et trois jours, marqués par sa disparition rocambolesque suite à une chute de train en rase campagne. En salle mercredi 7 septembre, Le Tigre et le président raconte le mandat unique de cet homme de lettres aussi moderne qu’angoissé. Et sa rivalité à la fois cocasse et redoutable avec le vétéran George Clemenceau, héros de la Première Guerre mondiale. Jacques Gamblin et André Dussollier sont les têtes d’affiche de ce conte politique dont TF1info s’est entretenu avec son réalisateur, Jean-Marc Peyrefitte, qui signe là ses débuts derrière la caméra.

Les réalisateurs ont souvent un lien très personnel avec leur premier film. Pourquoi étiez-vous intéressé par l'histoire du président Deschanel ?

J’avais un attachement familial à Paul Deschanel. Mes parents me racontaient toujours qu’il avait tout loupé et ça déclenchait à la fois de la raillerie, mais aussi beaucoup d’affection. J’aimais bien ce mélange d’émotions. Pour la petite histoire, mon père avait été blessé durant la guerre d’Algérie, c’était une gueule cassée. Je suis allé à Moussy-le-Vieux, où se trouve la demeure donnée aux gueules cassées après la Première Guerre mondiale. Et je me suis aperçu là-bas que lorsqu’on parlait de Paul Deschanel, c’était encore et toujours pour se moquer de lui à cause de la chute du train. 100 ans après ! Alors j’ai lu ses discours, j’ai lu la biographie écrite par Thierry Billard.

Qu'avez-vous découvert ?

Que non seulement il était plus complexe que l'image qu'on avait de lui, mais surtout que c'était visionnaire, un homme qui avait des clartés sur tout ce qui allait se passer dans la suite du XXème siècle. Et je me suis dit que c’était injuste qu’il soit réduit à la chute d’un train. Ce que je voulais aussi à travers lui, c’est parler des gens différents, des gens qui sont un peu à côté. Qui ne font pas partie des forts qui écrivent l’Histoire. Mais pour en faire un film, il me fallait un antagoniste. Et il était tout trouvé en la personne de Clemenceau, qu’il avait battu à l’élection présidentielle alors que ce dernier était persuadé de l’emporter.