"Les Âmes Sœurs" : Noémie Merlant, portrait d’une actrice à 100 à l’heure

"Elle a un côté très solitaire, Jeanne, c’est le seul moment où elle est apaisée parce que dès qu’elle est avec l’autre, elle donne tout", nous explique son interprète. "C’est quelqu’un qui est dans le dévouement absolu. Jusqu’au moment où elle parvient à poser ses limites et à dire stop. Elle va s’ouvrir petit à petit au fur et à mesure du film et moi, c'est un personnage qui me parle, je me reconnais en certains endroits. En particulier parce que ma mère est une aidante." Une allusion à peine voilée à son histoire familiale douloureuse.

Si Noémie Merlant est née à Paris en 1988, c’est à Rezé, en Loire-Atlantique qu’elle a grandi loin des lumières du showbiz, auprès de ses parents, agents immobiliers, et d'une grande sœur atteinte d'un lourd handicap. En la voyant s'épanouir enfant dans des spectacles de danse et de chant, tous sont persuadés de son potentiel. Plus tard, ce sont eux qui la poussent à s’inscrire au Cours de Florent, alors qu’elle s’apprête à s’inscrire en école de commerce. "Ce métier, ils en ont rêvé ma place", avoue-t-elle. "À un moment donné, je crois qu’ils se sont demandés s’ils n’avaient pas été trop naïfs. Mais ils m’ont toujours soutenue et je suis contente de leur montrer qu’ils ont bien fait."