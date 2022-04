William Nadylam, le Frenchy des "Animaux fantastiques", ne savait pas "pour quoi il passait le casting"

"On était sur le point de commencer à tourner. On avait fait la première lecture. J’étais reparti à la maison pour chercher mes affaires et boum ! Cette pandémie est arrivée", se remémore-t-il. William Nadylam a finalement renfilé son costume de sorcier quelques mois plus tard. "Je dois tirer mon chapeau à tous ceux qui ont rendu ça possible parce que c’étaient vraiment eux, les héros", souligne-t-il, affirmant s’être senti "super protégé" sur le plateau. "J’ai bossé avec des personnes pendant sept mois sans voir leur visage parce qu’elles étaient tout le temps masquées. Et ça, c’est pour moi une grande leçon de civilité, de patience et d’amour du cinéma. Ce film, c’était notre lumière au bout du tunnel. On s’est dit que si on pouvait l’apporter au public, ça vaudrait le coup d’avoir demandé à tout le monde de faire des efforts", note-t-il.