"Les Enfants des autres" : Virginie Efira fait voler en éclat les stéréotypes sur les belles-mères

Dans le rôle de Rachel, on retrouve Virginie Efira, bouleversante dans la peau d'une femme confrontée à son désir d'être mère à un moment où elle comprend qu'elle ne pourra plus l'être. Si la comédienne enchaîne les projets, elle parvient une fois de plus à trouver le ton juste pour ne pas se répéter et finir par nous lasser.

Face à elle, Roschdy Zem campe un père aussi séduisant que fragile, qui tente lui aussi de faire de son mieux, quitte à enchaîner les maladresses ou prendre les mauvaises décisions. Sans jamais forcer le trait, ni juger ses personnages, Rebecca Zlotowski les regarde évoluer, s'aimer, se quitter, se retrouver, sans jamais avoir de haine pour l'autre. D'une histoire somme toute assez banale, elle parvient à tirer un film qui pose avec justesse la question de la transmission et des liens qui nous unissent.