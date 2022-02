Les fans de Spider-Man auront-ils leur revanche avec l’Oscar du public ?

"Ils avaient dix places mais n’ont pas pu en donner une au meilleur film de ces trois dernières années ? Et après ils se demandent 'Mais pourquoi plus personne ne regarde notre émission ?' Faites un choix populiste, put***", s’est-il agacé, mettant en lumière la fracture souvent criante entre les films nommés par l’industrie et les goûts du grand public – souvent plus attiré par les grosses machines hollywoodiennes que par les films indépendants, chers aux Oscars. Alors, pour redresser le tir – et sans doute sauver des audiences en perte de vitesse depuis des années et une chute historique de 56% l’an dernier – l’Académie en appelle cette année aux spectateurs, qui pourront remettre leurs propres prix.