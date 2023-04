"Les Gardiens de la Galaxie 3" : du rire aux larmes, les adieux doux-amers de la joyeuse bande de Marvel

Un savant équilibre de tonalités mené de main de maître par James Gunn. Architecte d’une trilogie unique dans l’univers Marvel, le réalisateur prouve à chacun de ses films que le concept de super-héros n’est pas suranné si les idées sont là. Et ce Gardiens de la Galaxie numéro 3 n’en manque pas. C’est simple, on a rarement autant vibré devant un film du genre depuis The Suicide Squad, sorti à l’été 2021 et signé… James Gunn. Tiens, tiens… Beaucoup plus sages que leurs cousins DC Comics, les héros Marvel s’appuient sur le même sens de la fraternité mis ici à rudes épreuves. Et un amour sans faille de leur metteur en scène, sauvé par ses acteurs après avoir été licencié par Disney pour une série de tweets polémiques.