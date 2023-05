Même les méchants des "Gardiens de la Galaxie 3" ont "beaucoup pleuré" en découvrant le film

Les Gardiens de la Galaxie 3 nous a émus aux larmes. Avez-vous, vous aussi, versé une larme ou deux en lisant le scénario pour la première fois ?

Chukwudi Iwuji : Oui, c’est une certitude ! Je me souviens notamment de plusieurs passages dans le script qui parlaient de l’histoire de Rocket. Ça m’a surpris que je pleure d’ailleurs en lisant le scénario. Je me suis dit : "Ok, je comprendrais si j’étais en train de regarder le film mais là, c’est vraiment surprenant que je ressente tout ça rien qu’à la lecture".

Will Poulter : J’ai beaucoup pleuré pendant le film lors de l’avant-première à Los Angeles (ce jeudi 27 avril, ndlr). C’était vraiment émouvant d’entendre tout le monde renifler et se sécher les yeux. C’était une soirée pleine d’émotions.

C. I. : C’était la deuxième fois que je le voyais. La première, j’ai pleuré à deux reprises. J’ai pleuré exactement aux mêmes moments lors de l’avant-première (il rit) !

Le meilleur accessoire pour aller voir le film, ce n'est donc pas le sachet de popcorn mais le paquet de mouchoirs ?

W.P. : Absolument, apportez des mouchoirs ! J’ai apporté un seau pour ma part (rires).

Nous ne pouvons pas dire grand-chose sur vos personnages sans révéler le cœur de l’intrigue. Dans le même temps, nous savons que la musique est essentielle dans la saga des Gardiens. Alors quelle chanson décrirait le mieux l’état d’esprit d’Adam Warlock et du Maître de l’Évolution ?

W.P. : Je connais la mienne… (il se met à chanter "Gold" de Spandau Ballet). "You are gold, gold ! Always believe in your soul" ("Tu vaux de l'or, de l'or ! Crois toujours en ton âme", ndlr).

C.I. : Pour moi, ce serait "Under pressure" de Queen et David Bowie. J’ai le sentiment que mon personnage, le Maître de l’Évolution, ressent cette pression pour atteindre son objectif. Qu’il le montre ou non, c’est là et c’est ce qui le fait avancer.