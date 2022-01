"Les Promesses" : un thriller politique percutant avec Isabelle Huppert en maire de banlieue

Hyper rythmé façon thriller tout en étant ancré dans une réalité sociale troublante, Les Promesses réconciliera-t-il les plus désabusés d’entre nous avec la politique ? "Ce serait très prétentieux de le dire", tempère Thomas Kruithof. "Mais c’est un film qui aborde les problèmes réels d’une partie des Français et dont on ne parlera probablement pas dans les prochaines semaines. On l’a voulu ni cynique, ni naïf. Évidemment ça parle d’ambition, évidemment ça frotte et c’est brutal. Mais je crois que les choses sont assez nuancées et vivantes grâce aux acteurs. Ils nous connectent avec la part sombre de la politique et celle plus lumineuse qui réside dans la beauté de tenir ses promesses. Et qui montre à quel point l’engagement politique peut être inspirant."